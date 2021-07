Vakcinisala se Greta Tunberg

Aktivistkinja za zaštitu okoline Greta Tunberg primila je prvu dozu vakcine. Navela je kako je distribucija doza širom svijeta izrazito neujednačena.

U objavi je istakla kako je zahvalna što živi u dijelu svijeta u kojem je vakcinacija omogućena. Citirala je dio teksta koji je objavio New York Times:

"Čak 84 odsto vakcina iskorišteno je u državama s jako visokim i visokim srednjim prihodima. Samo 0,3 odsto iskorišteno je u zemljama s niskim prihodima."

Tunberg je napisala i kako "niko nije siguran dok svi ne postanu sigurni". Savjetuje ljudima da ne oklijevaju kada im se ponudi vakcinacija jer ona spavašava živote.

Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt