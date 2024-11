Valensija paralisana: I dalje se traga za nestalima (VIDEO)

Najmanje 89 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile jugoistok Španije prošle sedmice, saopštile su regionalne pravosudne vlasti u provinciji Valensija, koja je najteže pogođena.

U saopštenju se navodi da broj nestalih uključuje samo osobe čiji su nestanak prijavili članovi porodica, prenio je list "El Pais".

Porodice su dale lične podatke i biološke uzorke kako bi se omogućila identifikacija nestalih.

"Još ima nestalih osoba koje treba pronaći", izjavio je španski premijer Pedro Sančez na konferenciji za novinare u Madridu, prenosi B92.

Last Week's haevy flood hiting to municipality of alfafar velencia spain drons footage show horriable results . #Spain #SpainFloods #Alfafar #Valencia pic.twitter.com/QajwJokVCm