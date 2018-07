Van der Belen: Evropa na prekretnici

BEČ - Predsjednik Austrije Aleksander van der Belen ocjenjuje da se Evropa nalazi na prekretnici i upozorav od povratka ka nacionalizmima.

On je, za austrijsku novinsku agenciju APA, rekao da EU i Austriji, zbog komplikovane svjetske političke situacije prijeti gubitak značaja.

"Evropa mora da se odluči. Želimo li da nastavimo kao do sada i gledamo kako EU i Austrija na svjetskoj pozornici gube na značaju ili želimo snažniju Evropu koju će slušati u svijetu zato što govori jednim glasom", naglasio je on dodajući da on želi snažnu, ujedinjenu Evropu i da se nada da je Brexit svima bio dovoljno upozorenje.

Izrazio je uvjerenje da će kancelar Sebastijan Kurc ozbiljno shvatiti proevropski kurs koji je zapisan u koalicionom sporazumu i ističe da šef vlade dobro poznaje svjetsku političku situaciju i da zna da Austrija, globalno, svoje interese ne može sama da progura.

Van der Belen je rekao da su za članstvo u EU u Austriji vezana na stotine hiljade radnih mjesta.

"Razaranje Unije bi izložilo nacionalne države, kao brod bez kormila na moru, jakom vjetru i velikim talasima, i na kraju bi značilo novo siromaštvo u Evropi", naglasio je on.

Osvrnuo se i na članstvo Slobodarske partije Austrije (FPO) u "Le Penovoj frakciji", to jest evroskeptičnoj frakciji Evrope nacija i slobode u Evropskom parlamentu, poručivši da je to u suprotnosti sa proevropskim kursom vlade.

Što se izazova tokom predsjedavanja Austrije EU tiče Van der Belen je zatražio veće jedinstvo Unije.

"To je u slučaju trgovinskog rata slučaj, kod klimatske krize premalo radimo, a kod migracije prijeti opasnost domino efekta nacionalnog delovanja, što bi i Austriji štetilo", naglasio je on.

Pregovori o Brexitu i oko budžeta EU su teški, ali prema njegovim riječima, na tome se neće raspasti EU.

Što se migrantske krize tiče Van der Belen poručuje da, ako se želi sprečiti iregularna migracija, treba stvroti legalne mogućnosti imigracije založivši se za evropski zakon o imigraciji i zajednički sistem azila.

Istovremeno ističe da migracija nije najveći problem Evrope.

"Trenutno mi klimatska kriza i preteći carinski i trgovinski rat sa SAD pravi veću brigu", istakao je Van der Belen.