Vanredna situacija u Baltimoru nakon rušenja mosta, ronioci tragaju za 20 osoba (VIDEO)

BALTIMOR - Načelnik vatrogasne službe Baltimora Džejms Valas izjavio je danas da su spasene dvije osobe iz reke Patapsko, u kojoj je teretni brod oborio most "Frensis Skot Ki".

Ronioci su u potrazi za 20 ljudi u rijeci u kojoj je trenutno 9 stepeni Celzijusa, a guverner američke savezne države Merilend, Ves Mur, proglasio je vanrednu situaciju.

"Zahvalni smo hrabrim muškarcima i ženama koji ulažu napor da spasu uključene i molimo se za bezbjednost svih", rekao je Mor, prenosi Si-En-En.

Noćas oko 1:30, kada se most srušio, voda je imala temperaturu od oko -1 stepeni Celzijusa, rekao je portparol baltimorske vatrogasne stanice, Kevin Kartrajt.

Američka obalska straža je navela da se više vozila nalazi u vodi.

Watch live after a major bridge has collapsed in the US city of Baltimore after it was hit by a cargo ship More on the story here https://t.co/V9oD1m9hHf https://t.co/InjNHxBmdZ