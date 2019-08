Vanredno stanje na Floridi: Čeka se udar jakog uragana

Predsjednik SAD Donald Tramp proglasio je danas vanredno stanje na Floridi, gdje se u naredna dva dana očekuje udar uragana "Dorijan".

Tramp je ovom odlukom odobrio federalnim agencijama da pruže odgovarajuću pomoć u provođenju vanrednih mjera na Floridi da bi se pomoglo lokalnom stanovništvu, saopštila je Bijela kuća, prenio je "Sputnjik".

Nacionalni centar za uragane ranije je objavio upozorenja za sjeverozapadni dio Bahama, gdje se dolazak "Dorijana" očekuje u nedjelju, 1. septembra, kao oluja treće kategorije.

Uragan bi potom mogao da pojača intenzitet na oluju četvrte kategorije i zahvati Floridu u ponedjeljak, 2. septembra.

Guverner Floride Ron Desantis već je proglasio vanredno stanje i pozvao građane da naprave zalihe hrane i vode za najmanje sedam dana.

Takođe, pokušavaju zaštititi sistem snabdijevanja strujom. Najmanje devet univerziteta je zatvorilo svoje kampuse ususret Dorianu te će ostati zatvoreni do utorka.

Ako udari u obalu Floride kao uragan četvrte kategorije, biće to najjači uragan koji je pogodio Floridu još od davne 1992. godine, kada ju je pogodio uragan Endrju, javlja CNN.

Tada je klasifikovan kao uragan četvrte kategorije. Ipak, 2005. je njegova klasifikacija promijenjena te je postao uragan pete kategorije.

Tokom njega je poginulo 26 ljudi.

Take a look at all that lightning! The Geostationary Lightning Mapper aboard NOAA's #GOESEast captured this view of all the lightning associated with #HurricaneDorian2019 in the morning hours of Aug. 30, 2019. Follow the storm's path here: https://t.co/raWlm8629m pic.twitter.com/qxOMNmzXIq