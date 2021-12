Vanredno stanje, raste broj mrtvih u SAD, pojavio se snimak dolaska tornada

VAŠINGTON - Američki predsjednik Džozef Bajden proglasio je vanredno stanje za Kentaki nakon što je u toj saveznoj državi od posljedica tornada, kako strahuje njen guverner Endi Bešir, poginulo više od 100 osoba.

Bajden je u subotu naložio da se federalni resursi usmjere na lokacije s najvećim potrebama, a ranije je razgovarao sa guvernerima pet država pogođenih olujama, Arkanzasa, Ilinoisa, Kentakija, Misurija i Tenesija, kako bi izrazio saučešće i potvrdio posvećenost brzoj isporuci pomoći, saopštila Bijela kuća, prenosi Rojters.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak dolaska tornada.

U razornim olujama koje su zahvatile američki srednji zapad i jugoistok, a koje je Bajden nazvao "nezamislivom tragedijom", ima više mrtvih i pričinjena je velika materijalna šteta.

Oštećeni su fabrika svijeća i vatrogasna stanica u Kentakiju, skladište Amazona u državi Ilinois, gdje su najmanje dva radnika poginula, starački dom u Misuriju i mnogi drugi objekti i kuće, navodi Rojters.

Šest radnika kompanije "Amazona" poginulo je, saopštila je danas vatrogasna brigada.

Nije poznato koliko se radnika još vodi kao nestalo jer "Amazon" nije vatrogasnoj službi dostavio podatke koliko ih je bilo u skladištu u vrijeme udara tornada.

Centar za predviđanje oluja Nacionalne meteorološke službe objavio je da je zaprimio 36 dojava o tornadima u Kentakiju, Ilinoisu, Tenesiju, Misuriju, Arkanzasu i Misisipiju.

Gotovo 99.000 ljudi u Kentakiju i više od 70.000 u Tenesiju je bez struje od subote poslijepodne, prema mrežnoj stranici PowerOutage.US.

Mnogi su scene nakon tornada upoređivali s ratnom zonom.

A devastating, yet incredible, view from a drone in Bowling Green, Kentucky showing the path of destruction from a tornado. Video comes from @WHAS11 our @TEGNA affiliate in Louisville @wusa9 pic.twitter.com/eh7vDqB8P4