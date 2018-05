Vanredno stanje u Merilendu, bujica seže do prvog sprata

ELIOT SITI, MERILEND - Na području grada Eliot Siti u američkoj saveznoj državi Merilend proglašeno je vanredno stanje zbog velike bujice, koja doseže visini do prvog sprata zgrada.

Guverner Merilenda Leri Hogann proglasio je vanredno stanje na pogođenom području i izašao na teren da procijeni situaciju iz prve ruke.

Vlasti za sada nemaju nikakvih podataka o mogućim žrtvama.

Zvaničnici kažu da im je "srce slomljeno" gledajući kako bujica razara grad koji je prije samo dvije godine oštećen sličnom prirodnom katastrofom, javlja AP.

Voda je stigla do prvog sprata, a pojedini žitelji smatraju da je ova bujica gora od one koja je pogodila grad 2016. godine, kojom prilikom su dvije osobe izgubile život.

