Vanredno stanje u SAD: Serije tornada, ima mrtvih (VIDEO)

​OKLAHOMA - Najmanje dvije osobe, od kojih jedno dijete, poginule su u naletu tornada u američkoj saveznoj državi Oklahomi, saopštile su danas lokalne vlasti.

Guverner Oklahome, Kevin Stit, je izdao izvršnu naredbu kojom se proglašava "vanredno stanje u 12 okruga zbog posl,edica vremenske nepogode".

Spasilačke ekipe procjenjuju štetu na kućama i poslovnim objektima koju je donijela oluja praćena snažnim vjetrovima, gradom i poplavom.

