Vanredno stanje u dvije oblasti kod Atine, evakuiše se plaža

ATINA - Regionalne vlasti proglasile su danas vanredno stanje u istočnim i zapadnim dijelovima šireg područja Atine, nakon što su požari podstaknuti snažnim vjetrovima zahvatili borove šume i primorske gradove s obje strane grčke prijestonice.

Najmanje šest osoba zadobilo je opekotine u šumskom požaru u blizini Atine, saopštio je portparol vatrogasne službe Stavrula Maliri.

Sa obje strane grčke prijestonice Atine bjesne šumski požari u kojima su spaljene kuće, stanovništvo bježi, evakuisani su dječiji ljetnji kampovi, a nad Atinom pada pepeo i nebo je od dima prljavo narandžaste boje, navodi AP.

U obližnjem gradu Mati, obalska straža poslala je patrolni čamac da evakuiše ljude, koji su zbog požara zarobljeni na plaži.

Regionalni guverner Rena Duru proglasila je vanredno stanje u Istočnoj i Zapadnoj Atici i obezbijedila autobuse, cisterne i ostalu mašineriju za borbu protiv požara.

Prvi požar izbio je danas u borovoj šumi u planinama Geraneja, blizu obalskog naselja Kineta, na 50 kilometara zapadno od Atine, na području između glavnog grada Grčke i Korinta. Protiv vatre se na zemlji bori najmanje 150 vatrogasaca, dok im pet aviona koji ispuštaju vodu i sedam helikoptera pomažu iz vazduha.

Napore vatrogasaca otežava jak vetar koji često mijenja pravac. Zbog požara su evakuisana tri naselja i zatvoreno skoro 20 kilometara odjeljka dva autoputa koji povezuju Peloponez sa centralnom Grčkom. Zbog gustog dima vidljivost na autoputu je svedena na samo nekoliko metara.

Grčka televizija "Skaj" prikazala je snimke na kojima se vidi nekoliko kuća u plamenu, kao i ljudi koji pomoću vode iz baštenskih creva pokušavaju da spasu imovinu, dok drugi bježe automobilima i na mopedima. Nekoliko sati nakon izbijanja požara, pepeo je počeo da pada po centru Atine.

#Greece's Government declares state of emergency because of spreading forest fires on the East & West side of #Athens. The fires have destroyed 120 houses and forced few suburb towns to evacuate. @atsipras cancelled his visit to #Bosnia pic.twitter.com/r3onoEaF3P