Vanredno u Kanberi, vatra se širi nekontrolisano

​KANBERA - Australijske vlasti proglasile su vanrednu situaciju u prestonici Kanberi i njenoj okolini gdje postoji rizik od nekontrolisanog požara, čijem širenju pogoduju visoke temperature i jak vetar.

Vanredna situacija biće na snazi naredna 72 sata i omogućiće nadležnima veća ovlašćenja da narede evakuaciju, zatvore puteve i preuzmu kontrolu nad privatnom imovinom, prenosi Rojters.

Zvaničnici kažu da je riječ o najvećoj prijetnji od vatrene stihije u posljednje dvije decenije i da je za vlasti u Kanberi njeno gašenje najviši prioritet.

Premijer ove oblasti Endrju Ber upozorio je da vatra može postati nekontrolisana zbog jakog vetra i temperatura koje su dostigle 40 stepeni.

Južno od Kanbere u velikom požaru gori više od 18.500 hektara, prenosi BBC.

Žitelji predgrađa Kanbere pozvani su da budu spremni za moguće evakuacije.

Teritorija Kanbere obuhvata malu oblast između Sidneja i Melburna gde živi oko 400.000 stanovnika.

RAW timelapse footage of the last few hours - Orroral Valley fire -Out of control #canberra #australia #AustraliaBurning #AustralianFires pic.twitter.com/akBjC8AIof