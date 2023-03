Vatikan odbacuje "Doktrinu otkrića" pod čijom maskom su uzimate zemlje od starosjedilaca

VATIKAN - Vatikan je u četvrtak poništio zloglasnu "Doktrinu otkrića", što su dugo zahtjevali kanadski starosjedilački narodi.

Doktrina, poznata kao papinska bula koja datira iz 15. vijeka, korištena je za opravdanje ugnjetavanja starosjedilačkog naroda širom svijeta tokom evropske kolonizacije, rekao je Vatikan u dokumentu objavljenom u službenim "Vatican News".

“U dokumentu se navodi da 'Doktrina otkrića' - teorija koja je služila kao opravdanje za izvlaštenje autohtone zemlje od strane suverenih kolonjalaca od njihovih zakonitih vlasnika - nije dio učenja Katoličke crkve”, rekao je Vatikan.

Dalje se navodi da je ukidanje doktrine djelimično podstaknuto zahtjevom kanadskih starosjedilačkih naroda tokom "pokorničkog putovanja" pape Franje u Kanadu prije osam mjeseci, tokom kojeg se izvinio za ulogu Katoličke crkve u indijanskim rezidentskim školama. Počevši od sredine 1800-ih, domorodačka djeca su bila prisiljena ići iz svojih kuća u škole gdje je cilj bio uništiti njihovu kulturu i zamijeniti je kulturom bijelaca.

The Vatican says it has "repudiated" the Doctrine of Discovery, saying the 15th-century papal decrees "did not adequately reflect the equal dignity and rights of Indigenous peoples." https://t.co/aZ06rcvgR0