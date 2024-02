Vatra progutala 500.000 hektara zemlje (FOTO/VIDEO)

​SMOKHAUS KRIK - Veliki požari u Teksasu i dalje bjesne dok sve vatrogasne službe pokušavaju suzbiti vatreni plamen, javlja "The Guardian".

Požar u Smokhaus Kriku drugi je najveći šumski požar u Teksasu dosad, a progutao je više od 500.000 hektara u teksaškom području Panhendl otkako je započeo u ponedjeljak.

In pictures: Smokehouse Creek fire, the second largest wildfire in state history, rages through Texas, burning nearly 1300 square kilometres pic.twitter.com/zyXCKslv2b

Požar trenutno nije pod kontrolom, a stanovnici nekoliko teksaških regija su evakuisani.

Vatra se uveliko proširila s obzirom na neuobičajno visoke temperature i jak vjetar, a plamen se pojačavao u suvim travnatim područjima.

15 #FWFD firefighters have deployed to the #SmokehouseCreekFire in Hutchinson County (in the Texas Panhandle). Currently, there are 500,000 acres burning with 0% containment. 8 firefighters deployed with (TIFMAS), 5 deployed with TXTF 1 & 2 deployed with TXTF 2. [1/3] pic.twitter.com/kDNjqHOk7y