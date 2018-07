"Vatreni tornado" čupa drveće, prevrće automobile

Naređena je evakuacija još 10.000 ljudi iz okruga Mendosino i Lejk u američkoj saveznoj državi Kaliforniji zbog dva požara koji se približavaju gradovima.

Požari su do sada uništili šest kuća, dok je u riziku još 10.000 domova, navodi AP, dodajući da je požar na ovom području do sada zahvatio 225 kvadratnih kilometara.

Ovo su, kako navodi agencija, dva od 17 požara na teritoriji Kalifornije i vatrogasne ekipe su na ivici izdržljivosti.

Evakuisano je i 50.000 ljudi zbog ostalih požara na teritoriji Kalifornije, saopštili su zvaničnici kalifornijske vatrogasne-spasilačke službe.

Portparolka kalifornijskog Ministarstva za šumarstvo i zaštitu od požara Lin Tolmačof izjavila je u ponedjeljak da se 12.000 vatrogasaca bori protiv 17 velikih požara.

Prema njenim riječima, u toj američkoj saveznoj državi je do sada ove godine zabilježeno znatno više požara nego u istom periodu prošle godine, pri čemu najgori dio sezone požara - tek dolazi.

Požar u oblasti Redinga, oko 370 kilometara sjeverno od San Franciska, odnio je pet života i uništio više od 500 zgrada, spalivši površinu od 360 kvadratnih kilometara.

Kako je izvestio BBC pozivajući se na lokalnog vatrogasnog zvaničnika, požari koji bjesne u kalifornijskom okrugu Šasta, u kombinaciji s jakim vjetrovima, formirali su "vatrene tornade", koji čupaju drveće i prevrću automobile.

Iz lokalne vatrogasne službe upozorili su da se predviđa da će u ostatku nedjelje preovladavati toplo i suvo vrijeme, što bi moglo da pogorša situaciju s požarima.

Lokalne novine su izvestile da se tri osobe vode kao nestale.

Smrtonosni požari u Sjevernoj Kaliforniji uništili su više od 500 objekata i prete da unište na hiljade već četvrti dan zaredom. Vatrogasci se i dalje bore s vatrenom stihijom, a dosad je ugašeno samo pet odsto požara.

