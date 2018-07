Vatreni tornado hara Kalifonijom, više hiljada ljudi evakuisano

Požari koji bijesne u kalifornijskom okrugu Šasta, u kombinaciji s jakim vjetrovima, formirali su "vatrene tornade".

Oni čupaju drveće i prevrću automobile, javlja Bi-Bi-Si pozivajući se na lokalnog vatrogasnog zvaničnika.

"Vidimo vatrene vrtloge - nešto što se bukvalno može opisati kao tornado", rekao je novinarima direktor kalifornijskog Odeljenja za šumarstvo i zaštitu od požara Ken Pimlot.



Oko 37.000 ljudi primorano je da napusti svoje domove zbog šumskih požara koji bijesne u sjevernoj Kaliforniji, u kojima su poginula dva vatrogasca.



U požarima je uništeno najmane 500 objekata, a ugroženo je na hiljade kuća, navodi Bi-Bi-Si.



Na terenu je više od 3.400 vatrogasaca, ali iz lokalne vatrogasne službe upozoravaju da se predviđa da će u ostatku nedjelje preovladavati toplo i suvo vrijeme, što bi moglo da pogorša situaciju s požarima.



Lokalne novine navode da se tri osobe vode kao nestale.



Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom, a dosad je ugašeno samo pet odsto požara.

Winds reaching 60 mph are creating firenadoes strong enough to overturn vehicles, authorities say, as deadly Carr Fire tears through Northern California. https://t.co/MIAnmM3TfN pic.twitter.com/xnD70n6Mvt

An entire city in Northern California, Redding, was evacuated last night as the #CarrFire doubled and swept through the western part of town.



2 firefighters have died.

65 homes destroyed.

The fire is 3% contained.



The temperature today in Redding will top 110 degrees. pic.twitter.com/i1OHQLsR26