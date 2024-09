Vatrogasno vozilo sletjelo sa puta: Osam vatrogasaca povrijeđeno (VIDEO)

​PORTOL HILS - Osam vatrogasaca je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nezgodi na auto-putu u južnoj Kaliforniji u kojoj je učestvovalo vatrogasno vozilo, saopštile su danas vlasti.

Načelnik vatrogasne uprave okruga Orindž, Brajan Fenesi, izjavio je da se vatrogasno vozilo prevrnulo na državnom putu 241 u Kaliforniji, sjeverno od Portol Hilsa, prenosi "AP".

U vozilu je bio tim koji se vraćao u stanicu nakon 12-časovne borbe sa požarom u okrugu Orindž.

Fenesi je rekao da su nezgodu prouzrokovale merdevine koje su se našle na putu i da je vozilo skrenulo kako bi zaobišlo merdevine, a zatim udarilo u zaštitnu ogradu i prevrnulo se.

Najmanje jedan vatrogasac je prebačen helikopterom u bolnicu, dok su ostali prevezeni kolima hitne pomoći, prenosi "b92".

