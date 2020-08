Veći dio Haga bio bez struje nekoliko sati

HAG - Veliki dio holandskog grada Hag ostao je danas na nekoliko časova bez električne energije.

Elektro-kompanija "Stedin" saopštila je da je struja nestala u 11.00 časova i da je to uticalo na 37.000 korisnika u zapadnom dijelu grada.

Kompanija je nešto poslije 19.00 časova saopštila da je problem riješen i da je uspostavljen normalan protok energije.

U saopštenju se ističe da je problem nastao u glavnoj distributivnoj stanici zbog čega je struja nestala u većem dijelu Haga.

Stilstaande trams in de #JurriaanKokstraat en gesloten winkels in de #Keizerstraat in #Scheveningen als gevolg van de #stroomstoring. pic.twitter.com/3DJMA2WMx3