Veličina izraelskih bombi zabrinula analitičare

GAZA - ​U izraelskom sedmosedmičnom vazdušnom bombardovanju Pojasa Gaze ubijeno je oko 12.000 ljudi i sravnjen je veliki dio tog malog, ali gusto naseljenog područja. Analitičari kažu da je obim razaranja djelimično posljedica opsega izraelske kampanje bombardovanja, ali i veličine njegovih bombi.

"To je iznad svega što sam vidio u svojoj karijeri", rekao je za "The New York Times", Mark Garlasko, vojni savjetnik nizozemske organizacije "PAX" i bivši viši obavještajni analitičar u Pentagonu.

Rekao je da ćemo se možda "morati vratiti u Vijetnam ili Drugi svjetski rat" da bismo pronašli istorijsko poređenje za toliko velikih bombi koje su korištene na tako malom području. Otprilike 90 odsto municije koje je Izrael izbacio u Gazu u prve dvije sedmice rata bile su satelitski navođene bombe od 450 do 900 kilograma, rekao je viši američki vojni zvaničnik za "The Times".

Garlasko je primijetio da su te bombe "stvarno velike" i da se koriste u velikim obimima uprkos tome što Izrael takođe ima hiljade manjih bombi iz Sjedinjenih Država koje su dizajnirane da minimalizuju štetu.

Poređenja radi, američki vojni zvaničnici smatrali su da je vazdušna bomba od 230 kg prevelika za korištenje na većini ciljeva Islamske države u urbanim dijelovima Mosula u Iraku i Rake u Siriji.

Pojas Gaze ima samo 227 kilometra kvadratnih s populacijom od oko dva miliona ljudi, što ga čini jednim od najgušće naseljenih mjesta na svijetu. Izraelska vojska navela je da borci Hamasa žive među civilima u Gazi i da koriste složenu mrežu tunela ispod grada za sklonište i transport oružja, što ga čini jedinstvenim bojnim poljem. Potparol Izraelskih odbrambenih snaga Džonatan Konrikus rekao je da je Hamasova strategija života među civilima u Gazu "glavni razlog zašto ima civilnih žrtava".

Velike bombe koje se koriste u Gazi prikladne su za napade na podzemnu infrastrukturu poput tunela, rekao je za "The Times" Brajan Kastner, istražilac oružja za "Amnesty International" i bivši oficir za uništavanje eksplozivnih naprava u američkim vazdušnim snagama. Iako međunarodni ratni zakoni ne zabranjuju ubijanje civila, oni kažu da vojska ne bi smjela da neselektivno bombarduje civilna područja te da štetu treba svesti na minimum.

SAD je ubio hiljade civila u vazdušnim bombardovanjima posljednjih godina, ali pokušava minimizovati štetu provodeći vrijeme posmatrajući i procjenjujući jesu li civili unutar zgrade, navodi "The Times". Takva vrsta brige "izraelcima doslovno nije moguća ako izvode ovoliko napada u toliko vremena", rekao je Kastner.

"Koriste izuzetno veliko oružje u izuzetno gusto naseljenim područjima. To je najgora moguća kombinacija faktora", dodao je Kastner.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.