Velik požar u Sankt Peterburgu (VIDEO)

SANKT PETERBURG - Na društvenim mrežama se pojavio snimak požara u Sankt Peterburgu. Na snimku koju je podijelio "Visegrad 24" vidi se velik oblak dima koji se izdiže iznad grada. Za sada nije poznat uzrok požara.

Juče je visoki ukrajinski zvaničnik rekao da će se povećati broj napada dronovima na rusko tlo i da takvi napadi pokazuju da se sukob u Ukrajini postepeno seli u Rusiju, piše "Sky News".

Massive fire in St Petersburg today. More fires are expected in Russia in the coming months as Ukraine ramps up its production of long-range suicide drones. pic.twitter.com/1PLRuA5CAN