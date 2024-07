Velika Britanija neće osporiti odluku suda o nalogu za hapšenje Netanjahua

Nova vlada Velike Britanije odustala je od protivljenja odluci Međunarodnog krivičnog suda (MKS) da izda nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Kabinet britanskog premijera Kira Starmera danas je potvrdio da vlada neće uložiti prigovor na nadležnost Međunarodnog krivičnog suda u tom slučaju, prenosi Gardijan.

"To (protivljenje odluci MKS da izda nalog za hapšenjem Netanjahua) je bio prijedlog prethodne vlade koji nije podnesen prije izbora. Mogu da potvrdim da vlada neće to nastaviti u skladu sa našim dugogodišnjim stavom da je to stvar o kojoj odlučuje (Međunarodni) sud", rekao je zamjenik portparola premijera, prenosi Tanjug.

Glavni tužilac MKS-a Karim Kan u maju je najavio da podnosi zahtjev za izdavanje naloga za hapšenjem Netanjahua i njegovog ministra odbrane Joava Galanta za navodne ratne zločine počinjene tokom napada Izraela na Gazu.

Kazao je da se to odnosi i na Jahju Sinvara, komandanta Hamasa u Gazi, i komandanta vojnog krila te grupe Mohameda Deifa.

Bivši britanski premijer Riši Sunak kritikovao je Kanovu odluku u maju, a zatim je mjesec dana kasnije njegova vlada obavijestila MKS da će se protiviti toj odluci.

Međutim, visoki zvaničnici laburista insistiraju da će poštovati nezavisnost suda.

Ministar spoljnih poslova Dejvid Lami rekao je u maju da je stav laburista da odluka glavnog tužioca MKS-a da podnese zahtjev za naloge za hapšenje "nezavisna stvar suda i tužioca".

Odluka britanske vlade ne znači nužno da će Kanov zahtjev sada biti odobren.

