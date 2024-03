Velika eksplozija gasa u restoranu, ima poginulih (VIDEO)

Dvije osobe su poginule, a 26 je povrijeđeno u eksploziji koja se dogodila danas u restoranu u provinciji Hebej na sjeveru Kine, saopštile su lokalne vlasti.

Sumnja se da je u okrugu Sanhe, grada Langfanga, došlo do curenja gasa u restoranu, što je izazvalo detonaciju, saopšteno je iz kancelarije za vanredne situacije, prenosi Čajna dejli.

Ukupno 154 vatrogasca i 36 vatrogasnih vozila upućeno je na lice mjesta.

BREAKING: Large explosion at restaurant in Yanjiao, China. Reports of casualties.