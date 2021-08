Velika eksplozija kod aerodroma u Kabulu

KABUL - U blizini aerodroma u Kabulu odjeknula je jaka eksplozija, a na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se oblaci crnog dima iznad zgrada.

BBC prenosi da je zvaničnik ministarstva zdravlja potvrdio da je na tom području došlo do eksplozije.

Za sada nije jasno šta je izazvalo eksploziju. Agencija RIA Novosti javlja, pozivajući se na izvor u policiji, da je eksploziju izazvao raketni napad.

Predsjednik SAD Džo Bajden izjavio je sinoć da je vrlo vjerovatan novi teroristički naopad u Kabulu u narednih 24 do 36 sati.

U samoubilačkom bombaškom napadu u četvrtak u blizini aerodroma u Kabulu poginulo je 170 ljudi, od kojih 13 američkih vojnika.

Najmanje dvije osobe su poginule u eksploziji u Kabulu, a tri povrijeđene, javlja Al Arabija pozivajući se na avganistansku novinsku agenciju Asvaka.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE