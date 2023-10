Velika eksplozija prijavljena u Velikoj Britaniji: "Izgledalo kao vatrena lopta" (VIDEO)

Velika eksplozija prijavljena je ranije večeras, u Oksfordširu u Velikoj Britaniji.

Društvenim mrežama se dijele video snimci, dok korisnici očevici navode da je eksplozija izgledala kao "vatrena lopta", prenosi Nova.

Jedna osoba je na društvenim mrežama napisala: "Da li je još neko u Oksfordu samo vidio tu vatrenu loptu?", dodajući da je došlo do "glasne eksplozije".

BREAKING: Massive explosion near UK's Oxford sees fireball lights up night sky pic.twitter.com/RZQmmfoKEY

Druga osoba je dodala: "Tako čudno, nebo je pulsiralo."

"Pretpostavljam da je u pitanju požar izazvan grmljavinom koja je prošla", rekao je očevidac.

Ana Kejvi, koja živi u Somertonu, u blizini Oksforda, rekla je za Sky News da je sve djelovalo zastrašujuće.

"Imali smo najnevjerovatniju oluju sa grmljavinom ikada, nastala je niotkuda i buka je bila nevjerovatna. Udarac groma je pogodio tačno ispred moje kuće i bilo je zaglušujuće. Bilo je zastrašujuće. Užasno", rekla je.

U Oksfordširu je inače bio upaljen žuti metoalarm, što označava potencijalno opasno vrijeme.

Lightning strike near Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd