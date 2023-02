Velika eksplozija u Majamiju, ima nastradalih (VIDEO)

​Dvije osobe su poginule, a još tri su povrijeđene u eksploziji i požaru koji je zahvatio nekoliko vozila i objekte u u industrijskoj zoni u Majamiju.

Na lice mjesta upućene su vatrogasne jedinice i vozila hitne pomoći, prenosi CBS.

Iz objekta u plamenu uzdiže se veliki plamen i gust dim u vazduh, kako se može vidjeti na snimcima sa društvenih mreža.

"Nažalost, u eksploziji je povrijeđeno nekoliko osoba od kojih su dvije preminule u bolnici, a još dvije su u kritičnom stanju", saopštila je policija Majami-Dejd.

