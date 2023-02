Velika eksplozija u SAD-u, strahuje se da ima žrtava

U fabrici metalnih proizvoda u Ohaju došlo je do velike eksplozije, a zvaničnici strahuju ima veliki broj žrtava.

Veliki broj vozila hitne pomoći kao i vatrogasnih vozila uputio se na lokaciju, prenose mediji.

Za sada nema više poznatih informacija.

Nepoznato je šta je uzrokovalo eksploziju i da li je neko povrijeđen. Jedan od svjedoka je rekao da je čuo dvije eksplozije, jednu manju i drugu snažniju.

Druga eksplozija je bila toliko jaka da su cigle iz fabrike završile na parkingu preko puta.

JUST IN: Explosion reported in Bedford, Ohio at a metal factory. Ohio can’t catch a break.pic.twitter.com/X1IRLsdAr1