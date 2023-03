Velika porota u Trampovom slučaju možda bude otkazana

NJUJORK - Pravni stručnjak objavio je na Twitteru da ništa ne upućuje na to da će otkazivanje sjednice velike porote u srijedu u Njujorku uticati na istragu o isplati novca porno glumici Stormi Danijels koju je dogovorio bivši predsjednik Amerike, Donald Tramp.

Porota je saslušavala svjedočenja iza zatvorenih vrata kao dio istrage kancelarije Okružnog tužioca na Menhetnu. Članovi se nisu sastali u srijedu kako je bilo planirano, a razlog nije objavljen.

Otkazivanje je značilo da eventualna istorijska optužnica protiv bivšeg predsjednika, za koju se priča da će biti objavljena u narednim danima, možda neće stići do sljedeće sedmice. Insajder je objavio kako je malo vjerovatno da će se velika porota sastati i u četvrtak.

Tužioci smatraju kršenjem kampanje isplatu od 130.000 dolara koju je Tramp rekao svom bivšem advokatu Majklu Koenu da plati Danijelsovoj. Iznos je bio tajna navodne afere između glumice filmova za odrasle i bivšeg predsjednika uoči izbora 2016. Tramp poriče djelo i negira da je imao aferu s glumicom.

Trump Grand Jury Canceled For Rest Of Week After Michael Cohen Letter Throws Wrench In Case: 'They Are Having Trouble Convincing The Jury' https://t.co/jcyzequzJb