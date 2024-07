Velika sabotaža u Francuskoj uoči otvaranja Olimpijade (VIDEO)

Francuska željeznička kompanija SNCF saopštila je da je nepadnuta njena mreža brzih željezničkih pruga, čiji je cilj paraliziranje sistema, što se desilo samo nekoliko sati prije ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Parizu.

Nekoliko brzih linija pogođeno je zapadno, sjeverno i istočno od Pariza, a na stanici Montparnase u gradu su se formirale gužve. Određeni broj polazaka je otkazan, a SNCF je upozorio da bi situacija mogla potrajati cijeli vikend dok se izvode popravci.

Požari su podmetnuti na tri tačke na TGV linijama koje idu zapadno, sjeverno i istočno od Pariza, dok je četvrti požar na liniji koja vodi južno do Liona i Mediterana osujećen.

Novinska agencija AFP pozvala se na izvore bliske istrazi koji kažu da su napadi djelo "sabotaže", i da su napadi "očigledno koordinisani". Predsjednik SNCF grupe je za medij BFMTV rekao da je pogođeno gotovo milion putnika. Dodao je da je mreža pripremljena za Olimpijske igre, ali da sada provode mobilizaciju više stotina svog osoblja da što prije poprave mrežu.

Usluge Eurostara u Francuskoj do i iz Pariza su preusmjerene, a nekoliko vozova je odgođeno, navodi se u saopštenju željezničke kompanije, prenosi BBC.

Brza linija između Pariza i Lila je pogođena, dok je vrijeme putovanja povećano za 90 minuta. Nekoliko vozova je otkazano, a vozovi između Pariza i Londona i dalje saobraćaju na "klasičnim" linijama, ali putnici mogu očekivati da će vrijeme putovanja trajati sat vremena duže.

