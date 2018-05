Velike sile razočarane otkazivanjem sastanka Trampa i Džong Una

VAŠINGTON –Donald Tramp, predsjednik SAD, saopštio je danas da je Samit SAD sa Sjevernom Korejom koji je bio planiran za 12. jun u Singapuru odložen. Ubrzo nakon Trampove objave stigle su i reakcije velikih sila.

Donald Tramp, sastanak je odgodio zbog posljednje izjave Sjevernokorejskog lidera u kojoj je kako navodi pokazano ogromno neprijateljstvo.

"Osjećam da uspostavljamo predivan dijalog i na kraju upravo on i ima značaj. Jako bih želio da se sastanem sa Vama jednom. U isto vrijeme bih želio da Vam se zahvalim na oslobađanju zatvorenika koji se sada nalaze kod kuće sa svojim porodicama. To je bio divan gest i mi ga cijenimo", napisao je Tramp u pismu sjevernokorejskom lideru.

"Nažalost, na osnovu ogromnog gnjeva i otvorenog neprijateljstva koji je pokazan u Vašoj posljednjoj izjavi, smatram da u ovom trenutku nije preporučljivo održavanje planiranog susreta", navodi se u pismu koje je objavila Bijela kuća.

Svoje nezadovoljstvo povodom otkazivanja sastanka nisu mogle da sakrije ni neke od velikih sila.

Južna Koreja

Predsjednik Južne Koreje, Mun Džae-in ,izrazio je danas duboko žaljenje zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trampa da otkaže najavljeni sastanak sa sjevernokorejskim liderom Kim Džon-unom i poručio da to ne treba da odloži denuklearizaciju Korejskog poluostrva.

"Potpuno sam zbunjen i veoma žalim što samit Sjeverne Koreje i SAD neće biti održan 12. juna kada je planiran", rekao je Mun na sastanku sa najvišim bezbjednosnim zvaničnicima, javila je agencija Jonhap pozivajući se na saopštenje Plave kuće, a prenosi Rojters.

Velika Britanija

Velika Britanija razočarana je današnjom izjavom Donalda Trampa i otkazivanjem sastanka u Singapuru.

"Razočarani smo što do sastanka neće doći kao što je planirano. Treba da vidimo sporazum koji može da dovede do potpuno proverljive i nepovratne denuklearizacije Korejskog poluostrva", navela je portparolka britanske vlade novinarima, prenosi Rojters.



Ona je dodala da će London nastaviti da radi sa svojim partnerima do okončanja denuklearizacije.