Veliki incident: Zapaljene glasačke kutije, izgubljene stotine listića (VIDEO)

U Sjedinjenim Američkim Državama došlo je do ozbiljnog incidenta kada su zapaljene glasačke kutije na dva biračka mjesta tokom održavanja izbora za predsjednika i Kongres.

Požar je izbio u ranim popodnevnim satima, prvo u gradu Portlandu u državi Oregon, a zatim se proširio na Vankuver u susjednoj državi Vašington na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Prema prvim informacijama, požar je počeo u jednom kutku dvorane gdje su bile smještene glasačke kutije.

Vatra se brzo širila, a gusti dim je ubrzo ispunio prostoriju, prisilivši prisutne birače i osoblje na hitnu evakuaciju. Zapalile su se i kutije koje su bile postavljene na otvorenom.

Vatrogasci su brzo intervenirali i uspjeli ugasiti požar, no značajan broj glasačkih listića je oštećen ili uništen, među kojima se nalaze stotine glasova. Izborni dužnosnici odmah su pokrenuli istragu kako bi utvrdili uzrok požara i spriječili eventualno ponavljanje ovakvih incidenata.

Preliminarni rezultati istrage ukazuju na moguće tehničke kvarove, ali postoje i nagađanja o mogućem ljudskom faktoru ili čak sabotaži, što je izazvalo dodatnu zabrinutost javnosti.

Incident je izazvao ogorčenje među biračima i političkim akterima, koji strahuju da bi ovi događaji mogli uticati na integritet izbornog procesa i konačne rezultate izbora.

This is what’s happening to your vote if you used a drop box like this one. If you want your vote to count, vote in person. Using these boxes is as good as nothing, and this will keep happening in the coming days. They’re getting desperate... pic.twitter.com/gtqGkPYq99