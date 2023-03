Veliki požar ostavio hiljade ljudi bez domova (VIDEO)

KOK'S BAZAR - Hiljade Rohingja izbjeglica u južnom Bangladešu ostale su bez krova nad glavom nakon što je požar bjesnio njihovim kampom, rekli su zvaničnici.

UN je rekao da je 2000 skloništa oštećeno ili uništeno u požaru u bangladeškom gradu Kok's Bazar.

Službenici su reagovali na požar u kampu 11 u nedjelju naveče, rekao je UNHCR, UN-ova agencija za izbjeglice.

Massive fire in Rohingya refugee camp has made 12,000 Rohingya homeless again. In last 2 years, there have been 222 fires in Rohingya refugee camps in Bangladesh. Due to lack of funds, Would Food Program has even reduced its assistance to Rohingya. pic.twitter.com/D2x7ETNh79