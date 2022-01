Veliki požar u Kaliforniji, evakuisane stotine ljudi

Šumski požar divlja u kalifornijskom okrugu Monterej, zbog čega je stanovništvo primorano da se evakuiše, a autoput 1 je zatvoren, izjavili su američki zvaničnici.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) saopštila je "da gori nadrealni požar s obzirom na vlažni oktobar i decembar", prenio je BBC.

Požar je do sada zahvatio oko 607 hektara.

Jak vjetar ga je potisnuo ka moru, pa se moglo vidjeti da gori i u blizini čuvenog mosta Biksbi Krik, prenio je Tanjug.

Viši zvaničnik za šumarstvo i zaštitu od požara Majk Medls rekao je da su vatrogasci iz 13 agencija iz Kalifornije raspoređeni da se bore sa požarom, prenio je digitalni kanal KTLA.

Duž obale Kalifornije zbog požara evakuisane stotine ljudi

Veliki šumski požar duž obale Kalifornije u oblasti Big Sur primorao je stotine stanovnika na evakuaciju, saopštili su zvaničnici.

Požar je izbio tokom protekle noći i brzo se proširio čemu je pomogao veoma jak vjetar, javio je AP.

Više od 500 ljudi pozvano je na evakuaciju u toj oblasti. U gašenju požara učestvuje više od 250 vatrogasaca.

Meteorolozi su najavili slabljenje vjetra, što bi trebalo da olakša napore u gašenju vatrene stihije.

Part of California's iconic Highway 1 remains closed as crews make progress on wildfire https://t.co/ADcUIS1wRG