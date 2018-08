Veliki požar u Londonu, na terenu 70 vatrogasaca

LONDON - Najmanje 70 vatrogasaca nastoji da ugasi veliki požar koji je izbio večeras u četvorospratnoj zgradi u Londonu, u oblasti Bejsvoter, saopštila je vatrogasna služba.

U gašenju učestvuje deset vozila, prenosi Rojters.

Gore polovina prvog kao i pola drugog sprata, dodaje se u saopštenju vatrogasaca.

Uzrok pozara u ovom trenutku još nije poznat.

The fire in #Bayswater is now under control. Firefighters rescued two women from the second floor. They have been taken to hospital suffering smoke inhalation. Crews will remain on scene into the evening damping down. https://t.co/veMtAwcolw © @ZenitPepe pic.twitter.com/XfIcUIF5AZ