Veliki požar u Londonu, uzdigao se crni oblak dima

LONDON - Ogroman požar izbio je danas na željezničkom nadvožnjaku na jugu Londona, saopštila je vatrogasna brigada britanske prijestonice.

Kako je navela, vozovi su preusmjereni, a ogroman oblak crnog dima uzdigao se u vazduh.

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih u požaru.

Na snimcima koje je na Twitteru objavila londonska vatrogasna brigada, vidi se eksplozija i vatrena kugla koja se probija iz nadvožnjaka.

Kako navodi San, izgleda da je požar izbio u metro stanici "Elefant end Kasl".

Na terenu je 10 vozila sa 70 vatrogasaca, dodaje Miror.

Građani se upozoravaju da izbjegavaju područje gdje se nalazi ta metro stanica, napisala je vatrogasna služba na Twitteru.

Uzrok požara za sada nije poznat, navodi San.

Požar, koji je izbio danas na jugu Londona, nije povezan sa terorizmom, saopštila je danas britanska policija.

Um London wtf is going on?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF