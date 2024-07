Veliki požar u Nici: Poginulo sedam osoba (VIDEO)

NICA - Sedam osoba je poginulo u požaru koji je u četvrtak uveče izbio u stambenoj zgradi u Nici na jugoistoku Francuske, saopštili su vatrogasci.

Još uvijek nije poznato šta je izazvalo požar, koji je izbio na sedmom spratu zgrade u okrugu Moulns u radničkom dijelu grada.

"Uprkos velikim naporima, nažalost sedam osoba je poginulo tokom požara", saopštile su službe za vanredne situacije.

Tri osobe su hitno prevezene u bolnicu, prenosi B92.

U gašenju požara učestvovala su 72 vatrogasca.

