Veliki požar u distributivnom centru Volmarta

INDIJANAPOLIS - U distributivnom centru Volmarta u američkoj državi Indijani danas je izbio veliki požar koji brojni vatrogasci nastoje da ugase.

Veliki oblaci gustog dima uzdižu se iznad objekta, prenose lokalni mediji.

Uzrok požara za sada nije poznat.

Gradski zvaničnici su zatražili od stanovnika da izbjegavaju ugroženo područje.

Scene from the fire at the Walmart Distribution Center in Avon. We had to move back after loud booms coming from the scene. Awaiting more details. pic.twitter.com/z912PDLAHO