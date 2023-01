Veliki požar u hemijskoj tvornici (VIDEO)

ILANOJ - Hemijska tvornica u sjevernom Ilanoju zapalila se u srijedu ujutro, podižući oblake crnog dima i nagnavši zvaničnike da savjetuju obližnje stanovnike da se sklone u mjesto dok su ekipe za hitne slučajeve reagovale na požar.

Požar je izbio u kompleksu Carus Chemical Company u LaSalu, gradu s manje od 10.000 stanovnika koji se nalazi oko 160 kilometara jugozapadno od Čikaga, izvijestio je "Rojters".

Vatrogasne ekipe pozvane su na mjesto događaja u devet sati nakon eksplozije u postrojenju, a požar koji je uslijedio prouzrokovo je znatnu štetu prije nego što je obuzdan, rekao je šef vatrogasne službe, Džeri Janik na konferenciji za novinare. Naručena je dodatna oprema za potpuno gašenje požara i početak uviđaja.

JUST IN: Massive fire reported at LaSalle chemical plant in LaSalle County, Illinois; residents told to shelter in placepic.twitter.com/DkfM6q8xnE