Veliki požar u industrijskom objektu u Moskvi: Gori oko 4.000 kvadrata

Veliki požar izbio je tokom noći na proizvodnom i skladišnom objektu na istoku Moskve, saopštile su ruske vlasti.

"Trenutno je površina požara 4.000 kvadratnih metara", saopštili su iz vatrogasne službe za TASS.

Više od 120 vatrogasaca i oko 40 vatrogasnih vozila učestvuje u gašenju požara.

"Preduzetim mjerama požar je lokalizovan“, navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi agencija RIA Novosti.

Dva helikoptera učestvuju na gašenju velikog požara na istoku Moskve, već je bačeno 200 tona vode, saopštila je pres-služba ruskog Ministarstva za vanredne situacije agenciji RIA Novosti.

Ranije je rusko ministarstvo saopštilo da se požar koji je izbio na proizvodno-skladišnoj zgradi proširio na površinu od 2.000 kvadratnih metara.

Russia: Multi-story factory and warehouse building has been on fire since 4:20am and the fire continues to spread. 7:40am now. Martenovskaya Street, Moscow. pic.twitter.com/oYUqqP5YeR