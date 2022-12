Veliki požar u trgovačkom centru u blizini Moskve (VIDEO)

BALAŠIHA - U trgovačkom centru u Balašihi, gradu u blizini Moskve, izbio je veliki požar. Uslijed vatrene stihije se urušio krov trgovačkog centra.

"Došlo je do urušavanja krova zgrade na površini od 900 kvadratnih metara, rekao je izvor za "RIA Novosti".

Požar u trgovačkom centru "Strojpark" izbio je u ponedjeljak ujutro.

And again the day in Russia starts incendiary: the building trade center in Balashikha is on fire#curb#clowns pic.twitter.com/YWdIh0Gl8Z