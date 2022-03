Veliki požari u Teksasu - očekuje se pogoršanje

Suv vazduh i jaki vjetrovi razbuktali su šumske požare na zapadu Teksasa, SAD.

Naseljena mjesta u blizini požara su evakuisana. Za sada je više od 500 kuća evakuisano i svi putevi u blizini su zatvoreni.

U isto vreme izbilo je više požara koji gore u blizini grada Islenda, oko 195 kilometara od Dalasa.

UPDATE: Officials say 475 homes in #Gorman #Texas are being evacuated as the #EastlandComplex Fire is fueled by a “northwestern wind shift”. Families warned to head south. The Lake Leon area is also being evacuated. This is what it looked like moments ago; @breakingweather #txwx pic.twitter.com/vfkHyRbsiB