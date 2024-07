Veliki skandal u policiji stavio istragu ubistva Ane Volš u pitanje

Državna policija Masačusetsa saopštila je da je njihov službenik Majk Proktor razriješen dužnosti i smijenjen sa svoje funkcije istražitelja u Okružnom tužilaštvu u Norfolku, nakon nedoličnog ponašanja tokom rada na rasvjetljavanju smrti bostonskog policajca Džona O'Kifa 2022. godine.

Ovom suspenzijom je i istraga ubistva Ane Volš dovedena u pitanje, jer je službenik Proktor imao ista ovlašćenja kao i u istrazi ubistva kolege.

Istraga ubistva Beograđanke Ane Volš, koja se u novogodišnjoj noći dogodila u Kohasetu, za šta je optužen njen suprug Brajan Volš, dovedena je u pitanje nakon što se jedan od istražitelja suočava sa teškim optužbama da se nedolično ponašao. Naime, policajac koji je izvršio pretres vile u kojoj je, kako se sumnja, Brajan Volš ubio svoju suprugu Anu, i koji je uzimao izjavu od majke Brajana Volša koja je bila značajna za istragu, neprimjereno je sa svojim prijateljima komentarisao pojedinosti iz istrage smrti bostonskog policajca Džona O’Kifa za šta je optužena njegova partnerka Karen Rid.

U satima nakon što je pronađeno tijelo bostonskog policajca, istražitelj je svojim drugarima sa kojima se poznaje iz srednje škole, sa ličnog mobilnog telefona, slao razne povjerljive podatke iz istrage, sve vrijeme komentarišući žrtvu i osumnjičenu na naprimjeren način. Poslije rasprave u grupnoj konverzaciji sa prijateljima, jedan od njegovih drugova je napisao: „Siguran sam da će vlasnik kuće da dobije neko s…“. Istražitelj je odgovorio: „Ne, i vlasnik kuće je pandur iz Bostona“, te dodao da je Rid „pomagala“ O’Kifa, čije je tijelo vidio „razbijeno“ u bolnici.

Kada ga je prijatelj pitao da li je O’Kif pretučen, Proktor je odgovorio odrično, a onda nastavio da objašnjava kako svjedočenja ukazuju da su žrtva i osumnjičena zajedno stigli u kuću, da su se posvađali i da se ona odvezla, te da će se ženi na teret staviti ozbiljne optužbe. Prijatelj je zatim pitao „da li je barem zgodna“, na šta je istražitelj odgovorio „po svemu sudeći, on nije ništa loše uradio. Ona je lujka“, rekao je istražitelj a onda iznio niz uvreda na njen račun, te komentara na račun njene zadnjice.

Istražitelj je kazao da je zažalio jer je ovo pričao, a uslijedila je suspenzija i protiv njega je pokrenuta istraga. Oduzeti su mu oružje, značka i automobil, što je uobičajena procedura u ovom slučaju, njegova profesionalna karijera je neizvjesna, a postoji mogućnost i da bude stavljen na listu policajaca koji su počinili tešku povredu radnog kodeksa, objavio je nbcboston.com.

Istraga ubistva Ane Volš

Bivši stručnjak za bezbjednost i nekadašnji policajac Tod Mekgi izjavio je za „Kanton Konfedenšl“ da bi, ukoliko Proktorovo ime završi na Brejdi listi (javna baza podataka sa informacijama o nedoličnom ponašanju policije), mogla dovesti u pitanje sve slučajeve na kojima je ovaj istražitelj radio.

„U ovom slučaju, ako završi na Brejdi listi, svako svjedočenje koje je dao pred sudom biće beskorisno… Vidjeli smo kakav je uticaj imao na ovaj postupak, a za druga suđenja visokog profila, poput slučaja Brajana Volša, moraćemo da vidimo kakav će ishod biti“, kazao je stručnjak.

Još ne znaju gdje je Anino tijelo

Policija i tužilaštvo smatraju da je Brajan Volš ubio svoju suprugu u novogodišnjoj noći u kući u kojoj su živjeli u Kohasetu ali za sve ovo vrijeme tijelo ove Beograđanke nije pronađeno. Sa druge strane, policija je uspjela da prikupi dovoljno dokaza koji ukazuju na to da je Volš ubica, iako on to negira od prvog dana.

Jedan od ključnih dokaza jesu lični predmeti Beograđanke, koje su istražitelji pronašli u kesama za đubre na obližnjoj deponiji, a koji potvrđuju najcrne slutnje. Riječ je o kartonu za vakcinacije, dijelovi „Hanter“ čizme i fragmenti „guči“ ogrlice koju je često nosila i koji se mogu vidjeti na njenim brojnim fotografijama. Pored toga, otkriveno je i da je Volš u danima prije zločina na internetu pretraživao brojna sumnjiva pitanja – „Kako se osloboditi tijela žene od 52 kilograma“ kao i „Kako raskomadati ljudsko tijelo“, ali i „Mogu li da vas optuže bez tijela“.

Uz to, sigurnosne kamere jedne prodavnice su ga usnimile kako kupuje sredstva za čišćenje za više stotina dolara. Nakon ulaska u kuću u Kohasetu, kako je ranije objavljeno, primjetno je bilo da su određene prostorije poput podruma bile tretirane hemijskim sredstvima, prenosi Espreso.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.