Veliki šumski požar na Kanarskim ostrvima (VIDEO)

Zbog velikog šumskog požara u Španiji na Kanarskim ostrvima, do sada je evakuisano 4.255 ljudi, a na terenu je 400 pripadnika raznih službi koji gase vatru.

Požar je izbio u subotu ujutru i već je progutao najmanje 4.500 hektara zemlje i desetak kuća, prenose španski mediji.

Fernando Klaviho, predsjednik regionalne vlade Kanarskih ostrva, rekao je da postoji otpor kada je riječ o napuštanju domova, ali da prioritet mora biti spasavanje života.

"Ljudi su na prvom mestu, zatim kuće, a zatim gašenje požara", rekao je on.

Vatra je izbila u području El Pinjara u sjeverozapadnoj opštini Puntagorda, prije nego što se proširio južno prema gradu Tiharafe.

Klaviho je brzo širenje vatre pripisao vetru, klimatskim uslovima i toplotnom talasu koji pogađa Evropu.

Španska vojska rasporedila je 150 svojih vatrogasaca, a očekuje se da će uskoro stići još jedna jedinica, prenosi Tanjug.

Crveni krst je postavio objekt za pomoć evakuisanim osobama.

A forest fire in La Palma, one of Spain’s Canary Islands, forced the evacuation of at least 500 people https://t.co/McOLshcv1f pic.twitter.com/jCGrJTIaqc