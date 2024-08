Veliki teroristički napad: I do 200 mrtvih (FOTO)

​BARSALOGO - Između 100 i 200 ljudi poginulo je u terorističkom napadu koji se dogodio u mjestu Barsalogo u Burkini Faso, a među žrtvama ima civila i vojnika, naveli su danas bezbjednosni izvori.

Naoružane terorističke grupe napale su juče to mjesto, 45 kilometara sjeverno od grada Kaja, dok je stanovništvo pomagalo snagama bezbijednosti da iskopaju rovove radi zaštite bezbjednosnih punktova vojske.

U tom trenutku, napadači su na njih otvorili vatru i ubili veliki broj ljudi, javio je danas "RFI".

Over 200 civilians slaughtered in Barsalogho (Burkina Faso) by Islamist terrorists. Where's the global outrage? F#€king hypocrites. pic.twitter.com/IGkdAbX7pG