Venecija ponovo pod vodom, plimni talas visok 144 centimetra

VENECIJA - Veliki dijelovi Venecije danas su ponovo pod vodom, a plimni talas dostigao je visinu od 144 centimetra, zbog čega je poplavljeno 60 odsto starog gradskog centra.

Visoka plima je svaka koja premaši 140 centimetara. U savremenom dobu bilo je oko 20 takvih slučajeva, ali su postali sve češći, što se pripisuje klimatskim promjenama.

Venecija, koja je na Uneskovoj listi svjetskog nasljeđa, još se oporavlja od rekordne plime visine 187 centimetara koja je zabilježena 12. novembra. To je bio rekord u posljednje 53 godine, a u gradu je nanesena nemjerljiva šteta, prenijela je agencija DPA.

Vrhunac današnje plime zabilježen je u 9.45 časova, saopštili su lokalni stručnjaci. Oni očekuju talas visine 135 centimetara sutra.

Voda počinje da prodire na ulice Venecije kada plima dostigne visinu od 100 centimetara.

