Venecuela: Novi sukobi na granici sa Brazilom

KARAKAS - Novi sukobi izbili su danas između demonstranata i pripadnika venecuelanske Nacionalne garde na granici sa Brazilom.

Desetine Venecuelanaca koji su došli u pogranični brazilski grad Pakarajma, zasuli su preko zatvorene granice kamenicama venecuelanske snage koje su odgovorile suzavcem.

Brazilska TV stanica "Globo" emitovala je snimak na kom se vidi kako se brazilski vojnik približava granici i poziva venecuelanske vojnike na smrirenost, a od demonstranata i novinara je zatražio da se odmaknu, prenosi AP.

U subotu je kampanja slanja humanitarne pomoći, koju su inicirale SAD, naišla na snažan otpor venecuelanskoh bezbjednosnih snaga koje su ispaljivale suzavac na demonstrante, a u sukobima je stradalo dvoje i povrijeđeno oko 300 ljudi.

Sukobi su trajali tokom cijelog dana na dva mosta koji povezuju Venecuelu s Kolumbijom.

#Brasil #Roraima #Pacaraima Venezuelan border with #Brasil @NicolasMaduro regime soldiers trespassing the border and shooting unarmed civilians in Brazilian territory #24Feb #Brazil pic.twitter.com/WcqRUTwbfO