Vicekancelar Austrije ne pali klimu

BEČ - Austrijski vicekancelar Verner Kogler, u skladu sa preporukama štednje energije, radi u svojoj kancelariji bez korišćenja klima uređaja u kancelariji.

Prema njegovim riječima, klima u njegovom kabinetu nije radila sa maksimalnom snagom ni u vrelim danima.

"Djelimično smo imali 26 do 28 stepeni u kancelariji. To se nije svidjelo svima, ali ćemo to sprovesti dalje", poručio je Kogler.

Vicekancelar namjerava svojim primjerom da navede Austrijance na štednju, na koju ih poziva vlada usljed energetske krize.