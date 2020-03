Vidjela da joj stranac nešto sipa u piće pa zamijenila čaše, našla ga bez svijesti

Britanka Lili Paules iz Grimsbija izašla je u poznati noćni klub sa drugaricama, a jedno veče nikada neće moći da zaboravi.

Mlada djevojka se odlično zabavljala sve dok u jednom trenutku nije primjetila da se jedan nepoznat muškarac "muva" oko njenog stola, a potom je posumnjala da joj je nešto sipao u piće.

Kako je bila veoma obazriva, ona je odmah reagovala. Kada je otišao u toalet, iskoristila je priliku da zamijeni njihove čaše...

Nekoliko sati kasnije, pri izlasku iz kluba Lili je ugledala stranca kako leži na mokrom trotoaru...

"Isti lik mi je dva puta uzeo piće, pa kada se vratio da mi donese novo vidjela sam da je nešto sipao u čašu. Kada je otišao u toalet zamijenila sam pića, i vidjela ga onesviještenog na mokrom trotoaru kasnije. Hvala ti što si popio to umjesto mene, ko god da si", otkrila je Pauels u objavi na Twitteru.

The same lad robbed my drink twice last night, and put something in my glass when he bought me one back. I swapped our glasses when he went to the toilet and later found him laid flat out in a wet puddle. Thanks for taking one for the team whoever you are, rather u than me hun x