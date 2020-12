Vilijem Šekspir među prvima primio vakcinu

LONDON - Među osobama koje su prve primile vakcinu u Velikoj Britaniji je i 81-godišnji Vilijem Šekspir iz engleskog grada Vorvikšira.

On je primio vakcinu u univerzitetskoj bolnici u Koventriju, koja je udaljena svega 20 milja od rodnog mjesta njegovog imenjaka, čuvenog engleskog pjesnika i dramskog pisca, prenosi Rojters.

Vakcinacija Šekspira inspirisala je mnoge korisnike društvenih mreža koji su se šalili da li je on, "pacijent tu bi or not tu bi (2B or not 2B)", što je replika iz Šekspirove drame "Hamlet".