Više djece u Brazilu s respiratornim problemima zbog požara

PORTO VELJO - Dugotrajno izlaganje dimu u požarima koji su zahvatili Amazoniju izazvalo je u utorak zabrinutost kod Brazilaca koji tvrde da je povećan broj slučajeva respiratornih problema, naročito među djecom i starijima.

"Djeca su najviše pogođena. Puno kašlju", rekla je Elane Diaz, medicinska sestra u glavnom gradu države Rondonia u Porto Velju, prenosi AP.

U lokalnoj dječjoj bolnici Kosme e Damia posljednjih dana povećao se broj ljudi liječenih od respiratornih problema.

Pedijatar Daniel Piresa za list "Folja de Sao Paolo" izjavio je da je ovaj period bio veoma težak, jer suvo vrijeme i dim izazivaju mnoge probleme kod djece, kao što su upala pluća, kašalj i sekrecija.

Raste strah od uticaja na zdravlje i to s povećanjem broja požara u Brazilu, pri čemu je u prošloj godini dokumentovano više od 77.000 požara, od kojih se otprilike polovina dogodila u regionu Amazonije, a većina ih je bila u posljednjem mjesecu.

Od 1. do 10. avgusta, bilo je oko 120 do 130 djece sa respiratornim problemima, dok je od 11. do 20. avgusta taj broj porastao na čak 280 slučajeva, prenosi agencija.