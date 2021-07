Više hiljada ljudi protestuje protiv restriktivnih mjera

SIDNEJ - Više hiljada ljudi okupilo se danas u Sidneju i drugim gradovima Australije protestujući protiv restriktivnih mjera uvedenih uslijed porasta broja novooboljelih.

Policija je uhapsila nekoliko ljudi pošto su demonstranti probili barijere i bacali plastične flaše i druge predmete na policajce, prenosi AP.

U Sidneju su demonstranti bez maski na licu prošetali od parka Viktorija do gradske vjećnice u centru noseći parole na kojima je pisalo "Sloboda" i "Istina".

Primjetno je veliko prisustvo policije i pripadnici specijalnih jedinica pošto su nadležni rekli da je riječ o nedozvoljenim protestnim aktivnostima.

Policija Novog Južnog Velsa navodi da priznaje i podržava pravo na slobodu govora i mirno okupljanje, ali da protest predstavlja kršenje odredbi o javnom zdravlju.

U posljednja 24 sata u ovoj državi ponovo su registrovana rekordna 163 nova slučaja koronavirusa.

Nove restriktivne mjere uvedene su na široj teritoriji Sidneja i traju već četiri nedjelje.

Protesta je bilo i u Melburnu gde je više hiljada demonstranata uzvikivalo "sloboda".

U Adelaidi, koja je takođe u "lokdaunu" održan je protest automobilima, a policija je upozorila da će hapsiti okupljene zbog nedozvoljenih aktivnosti.

The anti-lockdown protest in Sydney is huge. People are spilling out of Victoria Park and onto Broadway. A lot of the cars traffic seems to be fellow anti-lockdown protesters pic.twitter.com/519sEyncCN

Things only got more chaotic at the Sydney anti-lockdown protest from that point. A bunch of people got arrested and all you could hear was chanting, dogs barking and kids screaming. Again, hardly a mask in sight pic.twitter.com/iV3iG2qbgq