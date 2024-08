Više mrtvih u raketiranju marketa u Donjeckoj oblasti, u vrijeme napada bio pun ljudi (FOTO, VIDEO)

U udaru ruske artiljerije na supermarket u gradu Kostantinovku na istoku Ukrajine poginulo je devet osoba, a povrijeđeno je još 24, piše Rojters.

Artiljerijski udar izazvao je veliki požar. Spasilačke akcije se nastavljaju, objavio je Telegram, prenosi RTS.

Napad je izveden dok je u trgovini bilo puno ljudi. Društvenim mrežama šire se snimci napada, prenosi Index.hr.

The Russian Army targeted a supermarket in Kostyantynivka, Donetsk Oblast. Notably, the Ukrainian Armed Forces were using the supermarket, with several military vehicles equipped with electronic warfare systems observed outside. pic.twitter.com/7WnZcWXwkg