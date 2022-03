Danas je dvadeseti dan otkako je počela vojna operacija u Ukrajini. Juče je bila 4. runda pregovora, a glavni zahtjevi bili su prekid vatre, hitno povlačenje trupa i bezbjednosne garancije.

22.46 - Više od 100 autobusa s civilima napustilo opkoljeni grad Sumi

Više od 100 autobusa s nekoliko hiljada civila napustilo je opkoljeni grad Sumi u sjeveroistočnoj Ukrajini, u operaciji "sigurnog prolaska", saopštio je danas Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK).

Autobusi s oznakama MKCK kreću se prema gradu Lubni u centralnoj Ukrajini, ali možda neće moći da koriste direktnu rutu, kazao je portparol MKCK Džejson Straziuso, prenio je Rojters.

Ruska strana, rekao je Straziuso, je dala odobrenje za evakuaciju.

U autobusima su samo žene i djeca, dok su muškarci ostali u gradu.

Američki predsjednik Džo Bajden potpisao je zakon kojim se odobrava finansiranje Ukrajine u vrijednosti od rekordnih 13,6 milijardi dolara, saopštio je on putem Twittera.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic 13.6 billion in funding to Ukraine.

Savjetnik šefa kancelarije predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak rekao je da će pregovori između delegacija Rusije i Ukrajine biti nastavljeni sutra.

"Nastavićemo sutra. Vrlo težak i viskozan pregovarački proces. Postoje temeljne protivrječnosti. Ali, definitivno, postoji i mogućnost kompromisa", napisao je Podoljak na Twitteru.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued...